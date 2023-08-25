ترامب يتحدث عن أكثر ما أزعجه خلال تواجده في السجن لنصف ساعة

اشتكى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى شبكة Fox News Digital، من إجراءات التقاط صور له خلال اعتقاله لنصف ساعة في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية.

وقال ترامب: "لقد أصروا على التقاط صورة، وأنا وافقت. إنه شعور مزعج، خاصة عندما لا ترتكب أي ذنب".

وأكد أن "الإجراءات القضائية" برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن. لم يحدث شيء مثل هذا في الولايات المتحدة على الإطلاق.

إقرأ المزيد

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن أسفه لما يحدث.

واعتبر أن الولايات المتحدة أصبحت إحدى دول العالم الثالث.

وفي سياق متصل، علمت شبكة Fox News Digital أن لائحة الاتهام الرسمية لترامب ستصدر في سبتمبر.

وفي وقت سابق، سلم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وأمضى ترامب حوالي نصف الساعة رهن الاعتقال وتم إخلاء سبيله بكفالة متفق عليها مسبقا بلغت قيمتها 200 ألف دولار.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

المصدر: RT