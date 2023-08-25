بريطانيا.. تسجيل عشرات الوفيات المرتبطة بمواقع كندية مشبوهة

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في وفاة 88 شخصا اشتروا منتجات من مواقع إلكترونية في كندا، يزعم أنها توفر مواد قاتلة لأشخاص قد يميلون لإيذاء أنفسهم.

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ويعتبر التحقيق جزءا من تحقيقات دولية أثارها اعتقال كينيث لو في كندا في وقت سابق من هذا العام، والذي وجهت له اتهامات بتقديم المشورة والمساعدة على الانتحار.

وتقول الشرطة الكندية إن لو، من مدينة تورونتو، استخدم سلسلة من المواقع الإلكترونية لتسويق وبيع نترات الصوديوم، وهي مادة تستخدم في العادة لعلاج اللحوم التي يمكن أن تكون قاتلة إذا تم تناولها.

وأضافت الشرطة أن لو يشتبه في إرساله ما لا يقل عن 1200 طرد إلى أكثر من 40 دولة. وبدأت السلطات في الولايات المتحدة وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا هي الأخرى تحقيقات.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، إنها حددت هويات 232 شخصا في المملكة المتحدة اشتروا منتجات من المواقع الإلكترونية، خلال العامين الماضيين، حتى شهر أبريل 2023، وتوفي 88 منهم.

وأضافت الوكالة أنها تحقق فيما إذا كانت أي جرائم قد ارتكبت في المملكة المتحدة، ولكن "في هذه المرحلة المبكرة لا توجد روابط مؤكدة بين العناصر التي تم شراؤها من المواقع الإلكترونية وسبب الوفاة في أي من هذه الحالات".

وقال كريغ تيرنر، نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "عميق تعاطفنا مع ذوي أولئك الذين لقوا حتفهم.. إنهم يتلقون الدعم من قبل ضباط من قوات الشرطة تلقوا تدريبا خاصا".

المصدر: أ ب