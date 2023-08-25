أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود
Globallookpress Nina LiashonokKeystone Press Agency
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي لطائرة أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة منشآت روسية.
وجاء في بيان الوزارة أنه في 25 أغسطس، حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق أراضي منطقة بيلغورود.
وعلى خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد، يكثف النظام في كييف من هجماته الإرهابية بالطائرات المسيرة على منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية، والتي تتصدى لها أنظمة الدفاع الجوي الروسية أو الحرب الإلكترونية في معظم الأحيان.
المصدر: RT