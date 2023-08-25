القضاء الفرنسي يستمع إلى "أدلة دامغة" على تلقي ساركوزي أموالا طائلة من القذافي

قال ممثلو الادعاء في فرنسا، إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيحاكم بسبب مزاعم حصوله على أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل إحدى حملاته الانتخابية.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه من المقرر أن تستمع المحاكمة إلى أدلة دامغة على أن ساركوزي، إلى جانب 12 متهما آخرين، تآمروا للحصول على أموال من الزعيم الليبي لتمويل محاولته للفوز بالرئاسة عام 2007 بشكل غير قانوني.

وينفي ساركوزي، الذي واجه سلسلة من المشاكل القانونية منذ فترة ولايته الأولى، الاتهامات الليبية، وهي الأخطر التي يواجهها.

وقد أدين الرئيس السابق البالغ من العمر 68 عاما مرتين بالفساد واستغلال النفوذ في قضايا منفصلة تتعلق بمحاولات التأثير على القاضي وتمويل الحملة الانتخابية، وقد استأنف ساركوزي الحكمين.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين يواجهون المحاكمة بشأن "الفساد الليبي" المزعوم شخصيات ذات ثقل مثل كلود جيون، اليد اليمنى السابقة لساركوزي، ورئيس تمويل حملته الانتخابية آنذاك إريك وورث، والوزير السابق بريس هورتفو.

وقد بدأ التحقيق بعد كشف موقع التحقيقات الاستقصائي "ميديابارت" عن وثيقة تزعم أن القذافي وافق على منح ساركوزي ما يصل إلى 50 مليون يورو (54 مليون دولار بالأسعار الحالية).

وتمتع الزعيمان بعلاقات ودية على نحو مدهش، حيث سمح ساركوزي للزعيم الليبي الراحل بنصب خيمته البدوية قبالة قصر الإليزيه في زيارة دولة إلى فرنسا بعد أشهر قليلة من انتخابه، وفق ما ذكرت "أ ف ب".

المصدر: أ ف ب