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اصطدام سفينتي شحن في اليابان

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اصطدام سفينتي شحن في اليابان
Globallookpress
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أفادت قناة NHK الياباني بأن سفينتي شحن اصطدمتا ببعضهما قبالة سواحل محافظة واكاياما اليابانية.

وأشارت القناة إلى أن إحدى السفينتين ترفع علم اليابان، والأخرى علم ليبيريا.

وقالت إن "سفينة الشحن المسجلة في اليابان غرقت".

وأضافت أنه تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم الخمسة، ولا يعرف مكان الاثنين الآخرين.

وأفادت "رويترز" في وقت سابق نقلا عن وكالات الملاحة، بتعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة أغلقت المضيق.

المصدر: RT

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