تقرير: نصف المتورطين في قضية ترامب في جورجيا سلموا أنفسهم للسلطات

أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، بأن نصف المتورطين في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جورجيا سلموا أنفسهم للسلطات.

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ووفق الشبكة، فإن محامي ترامب الرئيسيين الثلاثة سلموا أنفسهم الأربعاء، وهم رودي جولياني وسيدني باول وجينا إليس.

وجولياني، وهو أحد أبرز محامي ترامب في عام 2020، متهم بارتكاب 13 جريمة، بما في ذلك انتهاك قانون الابتزاز في الولاية، والانخراط في مؤامرات إجرامية مختلفة.

كما يواجه باول 7 جرائم حكومية، بما في ذلك انتهاك قانون مكافحة الابتزاز في جورجيا، والتآمر لارتكاب تزوير الانتخابات وغيرها من التهم، كما اتهمت إليس بارتكاب جريمتين على مستوى الولاية: انتهاك قانون مكافحة الابتزاز في جورجيا وطلب المساعدة من موظف عام.

كما سلم 6 آخرون أنفسهم حتى الآن، بمن فيهم المحامي المؤيد لترامب كينيث تشيسيبرو، ومحامي حملة ترامب السابق راي سميث، ورئيس الحزب الجمهوري السابق في جورجيا ديفيد شيفر، والرئيسة السابقة للحزب الجمهوري في مقاطعة كوفي كاثي لاثام، والمحامية اليمينية جون إيستمان وضامن الكفالة سكوت هول.

ومن المقرر أن يسلم الرئيس السابق نفسه اليوم الخميس حيث سيخضع للاعتقال في ولاية جورجيا، ويعد الاعتقال عند الاستدعاء إجراء قياسيا في القضايا الجنائية في الولايات المتحدة، ويستمر عادة حوالي ساعتين أثناء معالجة الوثائق ذات الصلة.

واتهمت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، الرئيس السابق دونالد ترامب و18 آخرين بالمشاركة في مخططات للتدخل في نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020.

يجب على جميع المتهمين أن يسلموا أنفسهم قبل الموعد النهائي ظهر يوم الجمعة الذي حددته ويليس عندما كشفت عن لائحة الاتهام الشاملة الأسبوع الماضي بشأن محاولات إلغاء خسارة ترامب في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.

المصدر: سي أن أن