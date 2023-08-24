بريطانيون يطلقون حملة تبرعات لدعم "الممرضة قاتلة الأطفال"

أطلق البريطانيون حملة لدعم الممرضة لوسي ليتبي، المحكوم عليها بالسجن مدى الحياة لقتلها سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين، ومن المقرر في إطارها جمع الأموال لاستئناف قضيتها.

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن كلمة من بيان على صفحة جمع التبرعات التي لم تنطلق بعد: "ربما تمثل محاكمة لوسي ليتبي أكبر خطأ في تطبيق العدالة شهدته المملكة المتحدة على الإطلاق. ومن خلال جمع التبرعات والبحث والمساعدة القانونية، نحن ملتزمون بضمان حصول لوسي ليتبي على محاكمة عادلة بأدلة موثوقة".

وأضاف البيان: "نحن نعمل حاليا على بناء محاكمة عادلة للوسي ليتبي. فريق من الأكاديميين والمحامين والناشطين للمساعدة في الاستئناف القادم".

وتشير الصحيفة إلى أن محامي ليتبي لم يدلوا بعد بتصريحات حول ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم، لكن من حقهم محاولة استئناف الحكم، رغم ضعف فرص النجاح.

وحكم قاض بريطاني، بالسجن مدى الحياة على ممرضة قتلت 7 أطفال حديثي الولادة كانوا تحت رعايتها، وحاولت قتل 6 آخرين في مستشفى بشمال إنجلترا.

وحكم على لوسي ليتبي، التي رفضت المثول أمام المحكمة ومواجهة الآباء المفجوعين، بأقصى عقوبة ممكنة بموجب القانون البريطاني، الذي لا يسمح بعقوبة الإعدام.

المصدر: نوفوستي