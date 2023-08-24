جنرال ألماني: محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاع الروسية خاطئة

صرح الجنرال الألماني المتقاعد رولاند كاتر، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت"، بأن القوات الأوكرانية تتفكك في هجماتها المباشرة على خط الدفاع الروسي.

ووصف الجنرال عدد قليل من التقارير عن الوضع على خط الاتصال بأنه "أخبار سيئة"، وأضاف: "من الصعب جدا دائما وصف مثل هذا الوضع التكتيكي بشكل واقعي في معركة ديناميكية للغاية. ولكن إذا نظرت إلى خط المواجهة لعدة أشهر، فستجد أنه لم يتغير الكثير".

ووفقا له، فإنهم القوات الأوكرانية ترتكب خطأ فادحا من خلال الاستمرار في محاربة "هذا النظام الدفاعي الرائع" بهجمات أمامية، واعترف كاتر: "في هذا الصدد، نعم، أنا الآن متشائم من أنه سيتم تحقيق هدف وسيط على الأقل: الاستيلاء على ميليتوبول قبل الشتاء وبالتالي تعطيل خطوط الإمداد الروسية على المدى الطويل".

وفي الوقت نفسه، قال كاتر إن أوكرانيا قد تضطر على الأرجح إلى اللجوء إلى "تكتيكات أخرى"، ولهذا السبب، في رأيه، تطلب كييف الآن بشكل متزايد أسلحة بعيدة المدى.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فكرة نقل القوات من الشرق لمهاجمة الاتجاه الجنوبي، قائلا إنه "في هذه الحالة قد نفقد المزيد من الأراضي، وإن القوات ستحاول تطوير الهجوم المضاد".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية محترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 21 يوليو الماضي، بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.

المصدر: RT + نوفوستي