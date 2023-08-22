في واقعة نادرة جدا.. ولادة زرافة غير مرقطة بالولايات المتحدة (فيديو)

شهدت حديقة حيوان بولاية تينيسي الأمريكية ولادة زرافة أنثى غير مرقطة، في واقعة نادرة جدا.

ولدت الزرافة يوم 31 يوليو في حديقة حيوان مملوكة لعائلة برايتس في لايمستون، شمال شرق تينيسي.

وقال ديفيد برايت، أحد ملاك الحديقة، إن الزرافة حديثة الولادة بنية اللون بلا بقع وهذا نادر. وكان باحثون قد عثروا على زرافة أخرى غير مرقطة في طوكيو عام 1972، وزرافتين قبلها بنفس الشكل فقط.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx — CBS News (@CBSNews) August 21, 2023

الترقيط في جلد الزرافات هو وسيلة إخفاء لحمايتها في البرية.

الزرافة حديثة الولادة التي لم يطلق عليها اسم بعد بصحة جيدة وظهرت في الحديقة مع أمها، وفقا لمالك الحديقة.

واستغلت الحديقة الفرصة واتخذت خطوة غير معتادة بنشر صورة الزرافة غير المرقطة في حسابها على فيسبوك ضمن جهود حماية الحيوانات.

المصدر: "أسوشيتد برس"