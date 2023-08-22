 
مباشر
عاجل
مقاتلات روسية تتصدى لطائرتي استطلاع فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم

في واقعة نادرة جدا.. ولادة زرافة غير مرقطة بالولايات المتحدة (فيديو)

أخبار العالم

في واقعة نادرة جدا.. ولادة زرافة غير مرقطة بالولايات المتحدة (فيديو)
Globallookpress
زرافة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwq5

شهدت حديقة حيوان بولاية تينيسي الأمريكية ولادة زرافة أنثى غير مرقطة، في واقعة نادرة جدا.

ولدت الزرافة يوم 31 يوليو في حديقة حيوان مملوكة لعائلة برايتس في لايمستون، شمال شرق تينيسي.

وقال ديفيد برايت، أحد ملاك الحديقة، إن الزرافة حديثة الولادة بنية اللون بلا بقع وهذا نادر. وكان باحثون قد عثروا على زرافة أخرى غير مرقطة في طوكيو عام 1972، وزرافتين قبلها بنفس الشكل فقط.

الترقيط في جلد الزرافات هو وسيلة إخفاء لحمايتها في البرية.

الزرافة حديثة الولادة التي لم يطلق عليها اسم بعد بصحة جيدة وظهرت في الحديقة مع أمها، وفقا لمالك الحديقة.

واستغلت الحديقة الفرصة واتخذت خطوة غير معتادة بنشر صورة الزرافة غير المرقطة في حسابها على فيسبوك ضمن جهود حماية الحيوانات.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا