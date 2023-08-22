مقاتلة روسية تدمر زورقا يحمل مجموعة إنزال أوكرانية شرقي جزيرة الأفعى بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية دمرت زورقا أمريكيا سريعا من نوع Willard Sea Force، كان يحمل مجموعة إنزال أوكرانية شرقي جزيرة الأفعى بالبحر الأسود.

وبحسب بيان الوزارة، "عند الساعة 11 ظهر اليوم (بتوقيت موسكو)، تم رصد الزورق وتدميره شرقي جزيرة الأفعى في البحر الأسود".

إلى ذلك دمرت مقاتلة "Su-30SM" تابعة لأسطول البحر الأسود، ليلا، زورق استطلاع أوكرانيّا، اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود.

كما تصدت الدفاعات الروسية مساء أمس الاثنين لهجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم.

وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.

المصدر: RT