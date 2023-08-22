طوكيو توعز بالاستعداد لـ "حالة غير متوقعة" بشأن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا

أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بخطط كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي والاستعداد "لحالة غير متوقعة".

وصدرت تعليمات رئيس الوزراء للوكالات ذات الصلة بجمع وتحليل كل المعلومات المتاحة والتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن خطط الإطلاق.

وأعلن خفر السواحل الياباني ليلة 22 أغسطس، أنه تلقى إخطارا من كوريا الشمالية بشأن خطط لإطلاق قمر صناعي بين 24 و31 أغسطس الجاري.

وكانت بيونغ يانغ أكدت في يونيو المنصرم أن الإطلاق غير الناجح لأول قمر صناعي استطلاعي عسكري لكوريا الشمالية كان "خطأ فادحا"، لكنها تعتزم القيام بمحاولة إطلاق جديدة في أقرب وقت ممكن.

وزعمت المخابرات الكورية الجنوبية في وقت لاحق، أن بيونغ يانغ، كانت تستعد "لاستفزازات مختلفة"، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وقمر استطلاع عسكري.

المصدر: RT + تاس