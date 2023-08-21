بالفيديو.. مواجهة نارية سعودية إسرائيلية على شاشة "RT"

شهد برنامج "اسأل أكثر" الذي يبث على قناة "RT"، مواجهة نارية محتدمة بين الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، واللواء السعودي عبد الله غانم القحطاني.

وجاءت هذه المواجهة بين الضيفين، خلال حلقة بعنوان "هل إسرائيل قادرة على منع السعودية من امتلاك برنامج نووي؟"، وذلك عقب تلميح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر إلى إمكانية موافقة تل أبيب على برنامج نووي سعودي، فيما نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إمكانية السماح لأي دولة من دول الجوار في الشرق الأوسط بامتلاك برنامج نووي.

وتبادل الضيفان وجهات النظر حول تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وأكد كل طرف على مطالب حكومة بلاده لتحقيق هذا الأمر.

وأشار اللواء القحطاني إلى أن مطالب السعودية ما هي إلا قوانين وأحكام دولية، ويجب على إسرائيل تنفيذها في حال أرادت السلام وتطبيع العلاقات مع المملكة والدول العربية كافة، وقال: "اعتقد أننا في مرحلة مفصلية، واعتقد أنه لن يحدث شيء [تطبيع علاقات] في عهد بايدن".

وأضاف: "قيادة المملكة العربية السعودية، لن تبيع بأي ثمن ولن تقبل العلاقات بأي ثمن وليست في عجلة من أمرها وكل الخيارات أمامها مفتوحة، وإسرائيل موجودة وعليها أن تسعى إلى طريق السلام، وعليهم ان يتعلموا مما فعلته المملكة في السنوات الماضية مع جميع دول العالم".

ومن جانبه تطرق كوهين إلى أن إسرائيل لن تسمح بأي شكل من الأشكال بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وأن "السعوديين يبحثون عن السلام [وتطبيع العلاقات مع إسرائيل] أكثر من الإسرائيلين أنفسهم".

وأشار أيضا إلى العلاقات السعودية الإيرانية، مؤكدا أن "الاتفاق بين طهران والرياض ولد ميتا"، وقال: "هذا النظام [الإيراني] هو عدونا المشترك، هو عدو إسرائيل وعدو المملكة".

المصدر: RT