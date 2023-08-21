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أردوغان: نواصل الجهود من أجل استئناف صفقة الحبوب

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أردوغان: نواصل الجهود من أجل استئناف صفقة الحبوب
Sputnik Turkish Presidency/Keystone Press Agency
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل بذل الجهود من أجل استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مع مراعاة "توقعات" كافة الأطراف.

وقال أردوغان في أعقاب اجتماع الحكومة التركية، يوم الاثنين: "سنبذل مزيدا من الجهود من أجل استئناف عمل ممر تصدير الحبوب في ظروف عادلة، تلبي توقعات كافة الأطراف"، مضيفا: "نحن على ثقة بأن السلام العادل أمر ممكن".

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مصدر: تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة والغرب بشأن استئناف صفقة الحبوب
مصدر: تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة والغرب بشأن استئناف صفقة الحبوب

وأضاف: "سنعمل بنشاط كذلك من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا".

يذكر أن روسيا انسحبت من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مقابل رفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، اعتبارا من 18 يوليو الماضي، وذلك نظرا لعدم تنفيذ الجزء المتعلق برفع القيود.

وأكدت روسيا أنها ستكون على استعداد للعودة إلى الصفقة بعد تنفيذ شروطها.

المصدر: وكالات

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