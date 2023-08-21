باكستان تعوّض مسيحيين دمّرت منازلهم بأعمال عنف أعقبت اتهام رجلين مسيحيين بتدنيس القرآن

وعدت السلطات الباكستانية بمنح مليوني روبية (6800 دولار)، تعويضا لكل مواطن من نحو 100 مسيحي دمرت منازلهم في أعمال شغب على خلفية اتهام رجلين مسيحيين بتدنيس القرآن.

والأسبوع الماضي اجتاح حشد من المسلمين الغاضبين، مدينة جارانوالا، على خلفية مزاعم بأن رجلا مسيحيا وصديقه قاما بتدنيس المصحف، وهو ما أسفر عن حرق 16 كنيسة على الأقل وإلحاق أضرار بالمنازل، حسبما ذكر مسؤولون، اليوم الاثنين.

قالت الشرطة إنها ألقت القبض على العشرات من مثيري الشغب في مداهمات مستمرة، ليرتفع إجمالي المحتجزين إلى 160 شخصا، فيما العمل متواصل لاعتقال 450 مشتبها بهم آخرين.

وقد عاد مئات المسيحيين الذين فروا من منازلهم، لرؤية الدمار الذي حل في كل مكان. وحاليا يعيشون خارج منازلهم المحترقة، خوفا من انهيار المباني.

وقال القس خالد مختار إن جميع الكنائس في المدينة البالغ عددها 26 كنيسة هوجمت أو أحرقت أو أصيبت بأضرار.

وقالت السلطات إن مقبرة مسيحية تعرضت للتدنيس أيضا في أعمال العنف التي وقعت يوم الأربعاء.

المصدر: AP