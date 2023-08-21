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اندلاع حريق في مركز ثقافي بإسطنبول (فيديو)

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اندلاع حريق في مركز ثقافي بإسطنبول (فيديو)
اندلاع حريق في مركز ثقافي بإسطنبول
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مركز ثقافي يحمل اسم "إيرول أولشوك" في إسنيورت وسط إسطنبول.

وأوضحت أنه تم استدعاء عدد كبير من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث في منطقة نجيب فاضل كيشاكوريك، مشيرة إلى أن سبب الحريق ليس معروفا بعد، لكنه اندلع في سقف المبنى المكون من 4 طوابق، وعلى سطحه الخارجي.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بأضرار مادية كبيرة للمبنى.

المصدر: RT

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