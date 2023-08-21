اندلاع حريق في مركز ثقافي بإسطنبول (فيديو)
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في مركز ثقافي يحمل اسم "إيرول أولشوك" في إسنيورت وسط إسطنبول.
وأوضحت أنه تم استدعاء عدد كبير من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث في منطقة نجيب فاضل كيشاكوريك، مشيرة إلى أن سبب الحريق ليس معروفا بعد، لكنه اندلع في سقف المبنى المكون من 4 طوابق، وعلى سطحه الخارجي.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بأضرار مادية كبيرة للمبنى.
Esenyurt'ta bir kültür merkezinde yangın çıktı. pic.twitter.com/LD9oZa8jBb— İstanbul Gündem (@istgundem) August 21, 2023
Esenyurt'ta kültür merkezinde yangınhttps://t.co/RE3mDCa8Va— NTV (@ntv) August 21, 2023
Foto: DHA pic.twitter.com/TxdRtqTuPM
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kültür merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken dumanlar kilometrelerce öteden de görüldü. pic.twitter.com/IsrLRWXLmO— Sabah (@sabah) August 21, 2023
Esenyurt’ta kültür merkezinde yangın!— Tele1 TV (@tele1comtr) August 21, 2023
المصدر: RT