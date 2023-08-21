قتلى وجرحى بحادث مأساوي في تركيا (فيديو)

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون اليوم الاثنين بحادث سير مأساوي في مدينة يوزغات وسط تركيا.

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وقال مكتب محافظ يوزغات التركية في بيان، إن الحافلة انقلبت على طريق المدينة أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول.

وأشار وزير العدل التركي، يلماز تونغ، عبر حسابه على منصة "X"، إلى أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

جدير بالذكر أن ولاية هاتاي جنوبي تركيا، شهدت الشهر الماضي، حادث سير مروعا راح ضحيته 12 شخصا وأصيب نحو 30 آخرون بعد اصطدام شاحنة بعدد من السيارات، نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها.

#Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini 19 kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrendim.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/cexoSZCmHL — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 21, 2023

Başka ceset torbası var mı sorusunu ne kadar ağır ne kadar zor bir cümle Allah mekanlarını cennet eylesin.. #Yozgat



Kamil Koç Görüntü Gece 4 ALLAH BELANIZI VERSİN Borsa Hatay’dan 5 Montaj pic.twitter.com/v5L9Xe2DBk — Mehmet Ali Karadeniz (@ali_mehmet53) August 21, 2023

المصدر: سبوتنيك