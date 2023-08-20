"إيكونوميست": كييف لا يمكنها الهجوم "وجها لوجه" ضد روسيا كما يطالب الغرب

ذكرت صحيفة "الإيكونوميست" أن الغرب يتوسل لأوكرانيا لتشن هجمات مباشرة "وجها لوجه" ضد القوات الروسية، لكن كييف لا تملك الموارد اللازمة لذلك.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى أن أوكرانيا لم تتسلم سوى 60 دبابة من طراز ليوبارد، رغم أن الحلفاء تعهدوا بتقديم المئات. كما أن عربات إزالة الألغام غير متوفرة بأعداد كافية.

وأضاف المصدر: "نحن ببساطة لا نملك ما يكفي من الموارد لشن هجمات مباشرة استجابة لطلبات الغرب الذي يتوسل إلينا للقيام بذلك.

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وأشار سيرغي ليششينكو، المتحدث باسم مكتب فلاديمير زيلينسكي، إلى أن عدم وصول الأسلحة التي وعد بها الغرب "محبط ومثبط للهمم".

وبحسب المصدر، فإن القيادة العسكرية كانت تؤجل بدء الهجوم المضاد بسبب حقول ألغام القوات المسلحة الروسية وغياب الغطاء الجوي، لكن الدخول في هدنة الآن يعني "صراعا مؤجلا".

وكتبت الصحيفة أن الكثيرين من فئة الشباب يشعرون بثقل الحرب. أما أولئك الذين أرادوا القتال فقد تطوعوا منذ مدة، والتحقوا بالجيش، في حين أن أوكرانيا حاليا تجند "بشكل رئيسي أولئك الذين لا يريدون القتال.

المصدر: ريا نوفوستي