الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لحاملة مروحيات أمريكية في مضيق هرمز (صورة)

نشر الحرس الثوري الإيراني صورة لآخر عملية رصد لحاملة مروحيات أمريكية في مضيق هرمز في 17 أغسطس الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ختام الدورة الرابعة والعشرين للمجمع العالي لقادة ومسؤولي الحرس الثوري، عُرضت صور لآخر عملية رصد لحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز في 17 أغسطس.

وقدم قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، شرحا لهذا الإجراء، "خلال هذا الرصد ستقوم حاملة طائرات الهليكوبتر الأمريكية بإطلاق مروحية، ولكن بعد التحذير ووجود زوارق بحرية الحرس الثوري، يضطرون إلى جعلها تهبط على متن الحاملة".

وكانت القوات البحرية المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط قد وجهت في وقت سابق من الشهر الجاري، تحذيرا لشركات الشحن المبحرة سفنها عبر هرمز من الملاحة في مياه إيران لتجنب الاستيلاء عليها، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

كما تمّ توجيه تحذير مماثل لشركات الشحن في وقت سابق من هذا العام قبل أن تستولي إيران على ناقلتين بالقرب من المضيق الذي يمر عبره 20 بالمائة من نفط العالم.

مهر

المصدر: مهر