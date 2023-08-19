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"بوليتيكو": مقترحات بفرض رقابة مالية على المبالغ المقدمة لأوكرانيا في الكونغرس الأمريكي

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Legion-Media
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ذكرت صحيفة بوليتيكو أن النواب الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي قد يطالبون بفرض تدقيق مالي على المبالغ التي تخصصها الإدارة الأمريكية لأوكرانيا، كشرط للموافقة على التمويل الإضافي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر: أن الجمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس لطالما كانوا متحفظين تجاه تقديم المزيد من التمويل لأوكرانيا.

ولهذا يقترح البيت الأبيض والنواب الديمقراطيون في الكونغرس على رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري عن كاليفورنيا) أن يصر على تخفيض المبالغ التي يطالب بها البيت الأبيض، من أجل تهدئة أعضاء الكونغرس من اليمين المتطرف. كما يمكن للجمهوريين المطالبة أيضا بتعيين مدقق مالي للرقابة على الأموال التي ترسلها واشنطن لأوكرانيا، ومنع الفساد.

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في أواخر يوليو، أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الفساد في أوكرانيا على المدى الطويل، يهدد فعالية المساعدات الأمريكية، ويتطلب فرض آليات رقابة قوية.

في 10 أغسطس، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس تمويلا إضافيا من الميزانية الفيدرالية، قدره 13 مليار دولار كمساعدة عسكرية عاجلة لكييف، بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار لدعم أوكرانيا ودول أخرى في مجال الاقتصاد والأمن.

المصدر: تاس

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