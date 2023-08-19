الجيش الروسي ينفذ عملية إنسانية في ريف محافظة طرطوس بسوريا (فيديو)

نفذ الجيش الروسي في سوريا عملية إنسانية عبر توزيع مساعدات إنسانية لسكان قرية الدنانير في ريف محافظة طرطوس في إطار حملة عبر مختلف المحافظات لتقديم العون والمساعدة للأهالي.

وقدم مركز المصالحة الروسي المتواجد في قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا، مواد غذائية.

وقال أحد الضباط الروس المشرفين على هذه العملية للتلفزيون السوري الرسمي: بمناسبة اليوم العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية نقوم في قاعدة حميميم بهذا العمل وقمنا بتوزيع الأرز والسكر والطحين والزيت لأهالي قرية الدنانير".

من جهتهم توجه الأهالي بالشكر إلى الدولة والشعب الروسيين على هذه اللفتة الإنسانية، مشيرين إلى أن هذه الفعاليات الإنسانية عبر تقديم المساعدات مستمرة بشكل دائم ولم تتوقف.

وقبل أيام، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة، فاديم كوليت، أن العمل في سوريا متواصل لإيجاد حل غير عسكري للنزاع، وتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين السوريين.

المصدر: RT