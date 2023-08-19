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بوتين يزور مقر قيادة العملية العسكرية في أوكرانيا ويستمع لتقرير رئاسة الأركان (فيديو)

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بوتين يزور مقر قيادة العملية العسكرية في أوكرانيا ويستمع لتقرير رئاسة الأركان (فيديو)
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تفقد الرئيس فلاديمير بوتين قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمدينة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا، واستمع لتقارير هيئة الأركان وكبار القادة العسكريين.

وقال الكرملين في بيانه اليوم السبت، إن "الرئيس استمع إلى تقارير رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وقادة المناطق العسكرية وغيرهم من كبار الضباط في قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

ولم يورد الكرملين مزيدا من التفاصيل حول هذه الزيارة.

المصدر: RT

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