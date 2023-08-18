الجيش الروسي يواصل تقدمه على كافة المحاور ويقضي على 810 جنود أوكران

أعلنت الدفاع الروسية عن تقدم الجيش الروسي على كافة المحاور والقضاء على 810 من الجنود الأوكرانيين وتدمير 26 مسيرة أوكرانية وإسقاط مقاتلتي "Su-25".

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا.

في محور دونيتسك تم صد ثلاث هجمات معادية حيث تكبد الجيش الأوكراني 220 بين قتيل وجريح وتم تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر D-20، ومدفعين من طراز Gvozdika

في محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا وتم القضاء على 210 جنود أوكران وتدمير ثلاث مدافع M777 ومدفع"MT12 Rapira" المضاد للدبابات.

في محور كوبيانسك، تم صد سبع هجمات معادية وتم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة كامينكي بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على 75 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية طراز Krab.

في محور كراسني ليمانسك، تم صد هجومين والقضاء على 80 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم العسكري.

في محور زابوروجيه، تم القضاء على 195 جنديا وتدمير ثلاث مدافع من طراز Krab ومدفع M777 أمريكي ومدافع هاوتزر L119 البريطانية.

في محور خيرسون، تم القضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير رادارا مضادا للبطارية AN/TPQ - 37..

أسقطت قواتنا مقاتلتين أوكرانيتين طراز Su-25 بالقرب من قرية فيرليوبوفكا في دونيتسك وأخرى في منطقة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.