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الجيش الروسي يواصل تقدمه على كافة المحاور ويقضي على 810 جنود أوكران

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الجيش الروسي يواصل تقدمه على كافة المحاور ويقضي على 810 جنود أوكران
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أعلنت الدفاع الروسية عن تقدم الجيش الروسي على كافة المحاور والقضاء على 810 من الجنود الأوكرانيين وتدمير 26 مسيرة أوكرانية وإسقاط مقاتلتي "Su-25".

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا.

  • في محور دونيتسك تم صد ثلاث هجمات معادية حيث تكبد الجيش الأوكراني 220 بين قتيل وجريح وتم تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر D-20، ومدفعين من طراز Gvozdika

  • في محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجوما معاديا وتم القضاء على 210 جنود أوكران وتدمير ثلاث مدافع M777 ومدفع"MT12 Rapira" المضاد للدبابات.

  • في محور كوبيانسك، تم صد سبع هجمات معادية وتم تدمير مستودع ذخيرة في منطقة كامينكي بمقاطعة خاركوف، وتم القضاء على 75 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية طراز Krab.

  • في محور كراسني ليمانسك، تم صد هجومين والقضاء على 80 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم العسكري.

  • في محور زابوروجيه، تم القضاء على 195 جنديا وتدمير ثلاث مدافع من طراز Krab ومدفع M777 أمريكي ومدافع هاوتزر L119 البريطانية.

  • في محور خيرسون، تم القضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتم تدمير   رادارا مضادا للبطارية AN/TPQ - 37..

  • أسقطت قواتنا مقاتلتين أوكرانيتين طراز Su-25  بالقرب من قرية فيرليوبوفكا في دونيتسك وأخرى في منطقة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه.

  • تم تدمير 26 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسكز

المصدر: RT

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