بريطانيا.. عدد المواليد يسجل أدنى مستوياته منذ عقدين

كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة، أن عدد المواليد في إنجلترا وويلز انخفض إلى أدنى مستوى منذ عقدين.

وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، فقد ولد ما يزيد قليلا عن 605 آلاف طفل في إنجلترا وويلز في عام 2022، مشيرا إلى أن هذا هو أقل رقم يسجل في عدد المواليد منذ عام 2002 وانخفاض يقارب 20000 (3٪) عن العام السابق.

وأفادت البيانات بأن ما يقرب من ثلث المواليد (30٪) في عام 2022 كانت لأمهات من خارج المملكة المتحدة، مبينة أن النسبة الأكبر للمواليد هم من أمهات من الهند ورومانيا، أما النسبة الأكبر من آباء هؤلاء المواليد هم من باكستان.

وكان هناك ما يقرب من 18000 مولود من أمهات مولودات في الهند، بزيادة قدرها 16% عن عام 2021.

وقال جيمس تاكر، رئيس قسم التحليل الصحي في مكتب الإحصاء الوطني ، إن العدد السنوي للمواليد في إنجلترا وويلز "يواصل انخفاضه"، مضيفا: "ما يقرب من ثلث جميع هذه الولادات كانت لنساء غير مولودات في المملكة المتحدة. هذه هي أعلى نسبة من المواليد الأحياء لنساء غير مولودات في المملكة المتحدة شوهدت منذ بدء سجلاتنا".

المصدر: sky news