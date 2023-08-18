الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا بعد تقليص موظفي السفارة الروسية في بلاده

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو ليليان داري، وأبلغته منع دخول عدد من مسؤولي مولدوفا أراضي روسيا، ردا على تقليص كيشيناو عدد موظفي السفارة الروسية لديها.

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وجاء في بيان الخارجية: "أعربت الخارجية الروسية عن احتجاجها على القرار غير المبرر الذي اتخذته سلطات كيشيناو".

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة غير الودية من مولدوفا تؤدي إلى مزيد من تدمير العلاقات بين البلدين، والتي باتت في أزمة عميقة بسبب تصرفات الجانب المولدوفي.

بدوره اعتبر رئيس مولدوفا السابق وزعيم حزب الاشتراكيين، إيغور دودون، أن قرار سلطات كيشيناو هذا يضرب مصالح مواطني البلاد، الذين ينعكس عليهم أي تدهور للعلاقات مع روسيا.

المصدر: RT