لافروف يدعو إلى الأخذ في الاعتبار صوت كل دولة عند اتخاذ قرارات دولية مهمة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال افتتاح المنتدى العالمي السادس للدبلوماسيين الشباب، إلى ضرورة الإنصات والأخذ في الاعتبار صوت كل دولة عند اتخاذ قرارات ذات أهمية عالمية.

وأكد وزير الخارجية الروسية على أن الدبلوماسية الروسية منفتحة على أقرب تفاعل مع كل طرف يشاركنا قيم المساواة والاحترام المتبادل وعدم "التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأشار لافروف إلى أنه "خلال السنوات الماضية، بات تجمع الدبلوماسيين الشباب تقاليدا مميزا".

وأوضح أنه استنادا إلى مفهوم "الدبلوماسية الأفقية"، فإن هذه الفعالية توفر فرصة للشباب المتخصصين في مجال السياسة الخارجية، وممثلي السلطات، ومجتمع الخبراء لإجراء تبادل غير رسمي لوجهات النظر حول القضايا الرئيسية المطروحة في جدول السياسة الدولية.

المصدر: RT