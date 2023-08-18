الدفاع الروسية تعلن تدمير زورق أوكراني مسيّر هاجم سفن أسطول البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة قوات كييف مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الروسي بزورق مسيّر الليلة الماضية، تم تدميره قبل وصوله إلى هدفه.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن محاولة الهجوم تم تنفيذها الليلة الماضية في الساعة 22:55، حيث قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الساهرة على حماية الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 237 كم جنوب غرب سيفاستوبول.

وأوضحت أن محاولة الهجوم تم تنفيذها بقارب بحري مسير،

تم رصده وتدميره قبل وصوله إلى الهدف، وأن سفن الأسطول تواصل مهمامها بشكل طبيعي.

المصدر: RT