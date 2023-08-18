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الصين تؤكد حضور شي قمة "بريكس"

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الصين تؤكد حضور شي قمة
الرئيس الصيني
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن الرئيس، شي جين بينغ، يعتزم زيارة جنوب إفريقيا الأسبوع المقبل، لحضور قمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينغ: "بناء على دعوة من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيحضر الرئيس، شي جين بينغ، قمة بريكس الـ15 التي ستعقد بجوهانسبرغ، في إطار زيارة دولة إلى جنوب إفريقيا ستستمر من الـ21 وحتى الـ24 من أغسطس".

وستكون هذه ثاني جولة خارجية يقوم بها، شي، هذا العام 2023 بعد زيارة دولة إلى روسيا في مارس.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن رؤساء البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا ووزير الخارجية الروسي سيعقدون قمتهم في جوهانسبرغ بين 22 و24 أغسطس تحت عنوان "بريكس وإفريقيا".

المصدر: أ ف ب

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