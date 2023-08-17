الإعلام العبري: تركيا ستفرج عن إسرائيلي متهم بحيازة القات والاتجار به

أفاد الإعلام العبري بأنه من المتوقع إطلاق سراح المتهم الإسرائيلي داني أفكا، المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في تركيا لحيازته القات والاتجار به، خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وحسب قناة "I24NEWS"، عمل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين في الأشهر الأخيرة على إطلاق سراح المواطن الإسرائيلي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة تهريب "نبات القات".

ومؤخرا، بعث وزير الخارجية كوهين رسالة حول الموضوع إلى نظيره التركي، طلب فيها مراعاة وضع المتهم الخاص (وضعه الإنساني)، حيث أن داني أفكا مسجون في تركيا منذ عام 2019 للاشتباه في تهريبه القات عبر تركيا، وهي مادة تعتبر محظورة في البلاد.

وكان هناك في الأسابيع الأخيرة، تقدم كبير في عمليات إطلاق سراحه أفكا، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه بعد ما يقرب من خمس سنوات كان فيها في تركيا مسجونا.

المصدر: "I24"