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ماليزيا.. مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة (صور + فيديو)

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ماليزيا.. مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة (صور + فيديو)
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قتل 10 أشخاص على الأقل إثر اصطدام طائرة خفيفة بدراجة نارية وسيارة أثناء هبوطها في مطار بضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

والطائرة من طراز "بيتشكرافت 390 -بريمير 1"، وهي طائرة أعمال خفيفة خاصة، كانت تقل 6 ركاب و2 من الطاقم، عندما تحطمت بالقرب من بلدة ألمينا.

وقال حسين عمر، قائد شرطة  ولاية سيلانغور للصحفيين، إن "الطائرة فقدت الاتصال ببرج مراقبة الحركة الجوية، واصطدمت بدراجة نارية وسيارة على الطريق السريع"، مشيرا إلى أنه "لم تكن هناك مكالمة طوارئ".

وقالت هيئة الطيران المدني إن الطائرة غادرت جزيرة لانكاوي السياحية، وكانت في طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في ولاية سيلانغور، بالقرب من العاصمة كوالالمبور.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، نورازمان محمود، إن "الطائرة أجرت أول اتصال مع برج مراقبة الحركة الجوية في سوبانغ في الساعة 2:47 بعد الظهر"، لافتا إلى أنها منحت إذنا بالهبوط عند الساعة 2:48 بعد الظهر. 

وأضاف: "عند الساعة 2:51 بعد الظهر، لاحظ برج مراقبة الحركة الجوية في سوبانغ دخانا قادما من موقع التحطم، لكن الطائرة لم تصدر أي نداء استغاثة".

وقالت هيئة الطيران المدني إن الرحلة كانت تديرها شركة "Jet Valet Sdn Bhd"، وهي شركة ماليزية لخدمات الطائرات الخاصة.

المصدر: "رويترز" + RT

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