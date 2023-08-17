ماليزيا.. مقتل 10 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة (صور + فيديو)

قتل 10 أشخاص على الأقل إثر اصطدام طائرة خفيفة بدراجة نارية وسيارة أثناء هبوطها في مطار بضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

والطائرة من طراز "بيتشكرافت 390 -بريمير 1"، وهي طائرة أعمال خفيفة خاصة، كانت تقل 6 ركاب و2 من الطاقم، عندما تحطمت بالقرب من بلدة ألمينا.

وقال حسين عمر، قائد شرطة ولاية سيلانغور للصحفيين، إن "الطائرة فقدت الاتصال ببرج مراقبة الحركة الجوية، واصطدمت بدراجة نارية وسيارة على الطريق السريع"، مشيرا إلى أنه "لم تكن هناك مكالمة طوارئ".

Dashcam footage shows final moments of the private jet crash in Malaysia. https://t.co/1rsoP7ALGx



Viewer discretion advised. pic.twitter.com/fo4Fqxu319 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 17, 2023

وقالت هيئة الطيران المدني إن الطائرة غادرت جزيرة لانكاوي السياحية، وكانت في طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في ولاية سيلانغور، بالقرب من العاصمة كوالالمبور.

On my way to meeting Sime Darby. All road to Elmina West are closed. Private jet terhempas. 3 penumpang. Satu penunggang motor jadi mangsa

📍 Elmina West pic.twitter.com/dKYFfMaaw9 — myD, Taiteh & Choè (@azmilwhoruns) August 17, 2023

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، نورازمان محمود، إن "الطائرة أجرت أول اتصال مع برج مراقبة الحركة الجوية في سوبانغ في الساعة 2:47 بعد الظهر"، لافتا إلى أنها منحت إذنا بالهبوط عند الساعة 2:48 بعد الظهر.

Private jet crashes in Malaysia earlier today#malaysiapic.twitter.com/zKOPLDxPW1 — Tyson Ng (@TysonNg1) August 17, 2023

وأضاف: "عند الساعة 2:51 بعد الظهر، لاحظ برج مراقبة الحركة الجوية في سوبانغ دخانا قادما من موقع التحطم، لكن الطائرة لم تصدر أي نداء استغاثة".

وقالت هيئة الطيران المدني إن الرحلة كانت تديرها شركة "Jet Valet Sdn Bhd"، وهي شركة ماليزية لخدمات الطائرات الخاصة.

BEECHCRAFT PREMIER I N28JV CRASH IN ELMINA , SELANGOR , MALAYSIA



A private jet flying from Langkawi International Airport to Subang International Airport crashed in Elmina Selangor , the type of the private jet that crashed is Beechcraft Premier I registered as N28JV. pic.twitter.com/h8BuOW8qJ9 — Muhammad Haziq Hafizan ( Capt ) (@HaziqKapten) August 17, 2023

المصدر: "رويترز" + RT