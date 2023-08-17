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محتال بصوت أردوغان

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محتال بصوت أردوغان
رجب طيب أردوغان
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أفاد مراسل RT باعتقال الاستخبارات التركية رجلا كان يحاول الاحتيال على المسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال عن طريق تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان بالذكاء الاصطناعي.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "يني شفق" التركية، اتصل المحتال برجال أعمال من خلال أكثر من 10 خطوط هاتف محمول اشتراها بهوية مواطنين أجانب.

وتم القبض عليه خلال وقت قصير من طرف وحدات الأمن "CYBER" التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتسليمه إلى الوحدات الأمنية. فيما لم يتم الكشف عن عويته بعد.

وشدد المسؤولون على ضرورة توخي المواطنين الحذر تجاه مثل هذه المحاولات في نطاق الجرائم الإلكترونية، مذكرين بأن الإجراءات المتخذة في إطار الاحتيال على الأسماء والصوت والهوية متواصلة.

المصدر: RT

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