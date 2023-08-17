الأمن الروسي يعتقل جاسوسا أوكرانيّا خامسا في لوغانسك

أعلن جهاز الأمن الفدرالي بجمهورية لوغانسك الروسية اعتقال مواطن أوكراني خامس خلال شهرين في الجمهورية بتهمة التجسس، والتخابر مع نظام كييف.

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وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "أحبطت دائرة جهاز الأمن الفدرالي الروسي بجمهورية لوغانسك الشعبية نشاطا غير شرعي مارسه مواطن أوكراني مقيم في الجمهورية".

ووفقا للتحقيق دأب الموقوف على التخابر مع قوات كييف منذ أكتوبر 2022 وتزويدها بمعلومات حول مواقع العسكريين والشرطة العسكرية الروسية في جمهورية لوغانسك، لنقلها لاحقا إلى استخبارات أجنبية.

وأعلن الأمن الفدرالي عن اعتقال 4 جواسيس أوكرانيين في يونيو ويوليو الماضيين تخابروا مع الاستخبارات الأوكرانية، وزودوها بمعلومات حول مواقع وتحركات القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي