وسائل إعلام: الاتحاد الإفريقي لن يستخدم القوة ضد المتمردين في النيجر

أفادت جريدة "لوموند"، نقلا عن مصادر، بأن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قرر الامتناع عن استخدام القوة ضد المتمردين في النيجر.

ونقلت الصحيفة أنه "خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي، 14 أغسطس، قرر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الامتناع عن استخدام القوة ضد المجلس العسكري في النيجر".

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وقال أحد الدبلوماسيين للصحيفة إن الدول الإفريقية لا تريد دعم التدخل، لأنه قد يؤدي إلى "مذبحة". كذلك قرر المجلس الأمن التابع للمنظمة تعليق مشاركة النيجر مؤقتا في أنشطة الاتحاد الإفريقي.

وكان جيش النيجر قد أعلن، نهاية يوليو الماضي، عبر التلفزيون الوطني في البلاد عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، فيما أدان الانقلاب معظم زعماء الغرب والمنظمة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس". وفي أوائل أغسطس الجاري اعتمد المشاركون في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خطة حال اضطروا للتدخل العسكري في النيجر.

وفي أوائل أغسطس، تبنى أعضاء "إيكواس" خطة التدخل العسكري، فيما تم تحديد أن رؤساء أركان الدفاع في دول المجموعة الاقتصادية سيعقدون عدة مؤتمرات أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على هذه القضايا.

المصدر: نوفوستي