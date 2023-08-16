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رئيس باراغواي الجديد يعد إسرائيل بإعادة سفارة بلاده للقدس

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رئيس باراغواي الجديد يعد إسرائيل بإعادة سفارة بلاده للقدس
وسائل إعلام
مدينة القدس
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أفاد موقع "واينت" العبري، بأن باراغواي ستعيد فتح سفارتها في القدس بعد 5 سنوات من إعادتها إلى تل أبيب.

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باراغواي تعيد سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب
باراغواي تعيد سفارتها في إسرائيل من القدس إلى تل أبيب

ولفت الموقع إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين التقى رئيس باراغواي الجديد سانتياغو بينيا أمس الثلاثاء، واتفقا على أن تنقل الدولة اللاتينية سفارتها من تل أبيب إلى القدس هذا العام.

كما اتفق الجانبان، على أن تعيد إسرائيل فتح سفارتها في أسونسيون، عاصمة باراغواي.

من الجدير ذكره، أنه قبل خمس سنوات، تم نقل سفارة باراغواي إلى القدس بأمر من الرئيس آنذاك هوراسيو كارتيس وعادت إلى تل أبيب بعد 4 أشهر بعد قرار خليفته في المنصب عبدو بينيتيز.

المصدر: واينت 

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