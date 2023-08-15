مستشار عسكري أوكراني: القوات الروسية تستخدم الحرب الإلكترونية مما يجعلنا نفشل في اعتراض صواريخهم

صرح مستشار قيادة سلاح الجو الأوكراني، يوري إغنات، بأن عدم مقدرة قوات كييف على إسقاط الصواريخ الروسية، تعود لاستخدام الروس الحرب الإلكترونية وتغييرهم مسار صواريخهم بسرعة.

وقال أيغنات، يوم الثلاثاء، إن هذه التقنيات والتكتيكات الحديثة التي تمتلكها القوات الروسية تمكنها من تغيرر مسارات الصواريخ بسرعة كبيرة، لذلك تعجز الدفاعات الجوية الأوكرانية عن اكتشافها وتتبعها في كثير من الأحيان.

وتابع: "تستطيع الصواريخ الروسية تغيير مساراتها بشكل مفاجئ ما يمكنها من تجاوز جميع نقاط الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتستطيع أن تنحرف بمقدار 180 درجة ما يعقد عمل الدفاعات الجوية ويصعب مهمتها، بسبب الانعطافات الحادة في المسارات.

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وأشار إلى أن الطائرات المسيرة الروسية تستخدم ذات التقنيات لإرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية، لافتا إلى أن الجيش الروسي يستخدم هذه التكتيكات الحديثة في ضرب أهدافه، وهو ما حصل عندما تم استهداف مطار ستاروكونستانتينوف العسكري بمقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية في شهر يوليو الماضي.

وبين أن الصاروخ اتجه أولا باتجاه لفوف ومن ثم غير اتجاهه بشكل مفاجئ ليضرب المطار في مقاطعة خميلنيتسكي.

واختتم بالقول إن هذه التقنيات تمكن الجيش الروسي من تغيير مسارات الصواريخ والمسيرات بسرعة كبيرة لتوهم العدو أنها ستضرب كييف ومن ثم يتغير المسار بشكل مفاجئ لتضرب بالاتجاه المعاكس ومن ثم يغير اتجاهه مرة أخرى، وقد يختفي الصاروخ عن الرادارات لفترة ويصبح غير مرئي للرادارات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي