شولتس يتحدث عن تحقيقات قضائية في ألمانيا في تخريب "السيل الشمالي"

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى إجراء تحقيقات قضائية في ألمانيا فيما يتعلق بالتخريب في خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2".

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ونقلت صحيفة "Die Welt" عن شولتس أثناء الحوار المدني في بوتسدام، أمس الاثنين: على قدر الإمكان سنتحقق من الذي نفذ ذلك".

وأضاف: "ولن نتخلى عن الدعوى، لأن النتيجة لا تعجبنا. لا يمكن أن يأمل أحد هنا بأي تنازلات".

وفي الوقت ذاته أشار شولتس إلى أنه لا توجد هناك أي أدلة على وقوف بريطانيا أو الولايات المتحدة وراء انفجارات "السيل الشمالي".

وتابع: " نحن حقا نريد توضيح ذلك"، مؤكدا أن النيابة العامة الألمانية تواصل التحقيق في هذا التخريب.

المصدر: تاس