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إيران.. دعاوى قضائية ضد روحاني

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إيران.. دعاوى قضائية ضد روحاني
Reuters
الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني
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أعلن جهاز القضاء في إيران الثلاثاء، فتح عدد من القضايا ضد الرئيس السابق للبلاد حسن روحاني، بشبهة الاحتيال والتدخل في سوق الأوراق المالية في إيران.

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وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم القضاء الإيراني، إنه "تم فتح عدة ملفات قضائية بحق روحاني بسبب تدخلاته في العملة الأجنبية وكذلك في البورصة"، خلال فترة حكمه. 

وأضاف ستايشي قائلا: "ولأن روحاني من رجال الدين ستُحال ملفاته إلى مكتب المدعي العام الخاص برجال الدين للبت به".

وروحاني، 75 عاما، هو الرئيس السابع لإيران، تولى الرئاسة في أغسطس 2013، فيما سلم مقاليد الحكم بعد الانتخابات الرئاسية إلى خلفة ابراهيم رئيسي عام 2021.

وأقر روحاني بارتكاب حكومته "أخطاء" وفشلها في إنهاء العقوبات، وقال في آخر اجتماع لحكومته إن "الحرب الاقتصادية فرضت علينا".

المصدر: RT

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