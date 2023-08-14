روسيا تدين الهجوم على المرقد الديني في إيران

دانت روسيا الهجوم المسلح على مرقد "شاه جراغ" الديني بمدينة شيراز في جنوب إيران، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، يوم الاثنين، أن "الجانب الروسي يدين بحزم هذا الهجوم الإرهابي البربري، ويقدم التعازي للعائلات التي واجهت هذه المصيبة".

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وأعربت الخارجية عن أملها في معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأكدت استعداد موسكو "لمواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء الإيرانيين في مجال محاربة الإرهاب".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن اعتقال 4 أشخاص من المشتبه بهم في الهجوم على مرقد "شاه جراغ"، والذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

المصدر: RT