 
مباشر

إيران: اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم في الهجوم على مرقد شاه جراغ

أخبار العالم

إيران: اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم في الهجوم على مرقد شاه جراغ
وسائل إعلام
مرقد "شاه جراغ"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vuuw

أعلن رئيس عدلية محافظة فارس جنوب غربي إيران، كاظم موسوي، عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي على مرقد شاه جراغ، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام إيرانية تنشر مقاطع فيديو توثق الأجواء داخل مرقد شاه جراغ بعد الهجوم الإرهابي (فيديو)
وسائل إعلام إيرانية تنشر مقاطع فيديو توثق الأجواء داخل مرقد شاه جراغ بعد الهجوم الإرهابي (فيديو)

يأتي ذلك، بعد إعلان السلطات في إيران أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي الرئيسي الذي بدأ بإطلاق النار في المرقد، وقد خضع للاستجواب وهو لا يزال قيد التحقيق.

وتعرض مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب البلاد، إلى هجوم إرهابي ليل الأحد، أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين.

وقال موسوي إن أحد المصابين في هذا الحادث حالته حرجة.

وأعلن التلفزيون الإيراني الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" للهجوم.

المصدر: العالم 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا