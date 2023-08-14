إيران: اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم في الهجوم على مرقد شاه جراغ

أعلن رئيس عدلية محافظة فارس جنوب غربي إيران، كاظم موسوي، عن اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي على مرقد شاه جراغ، وفق ما أوردت وكالة "فارس" الإيرانية.

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يأتي ذلك، بعد إعلان السلطات في إيران أن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي الرئيسي الذي بدأ بإطلاق النار في المرقد، وقد خضع للاستجواب وهو لا يزال قيد التحقيق.

وتعرض مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب البلاد، إلى هجوم إرهابي ليل الأحد، أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين.

وقال موسوي إن أحد المصابين في هذا الحادث حالته حرجة.

وأعلن التلفزيون الإيراني الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" للهجوم.

المصدر: العالم