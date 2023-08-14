"سي إن إن": 6 رجال شرطة أمريكيين سابقين يعترفون بتعذيب ذوي البشرة السمراء

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن 6 رجال شرطة سابقين في ولاية ميسيسيبي الأمريكية اعترفوا بتعذيب رجلين من ذوي البشرة السمراء وإساءة معاملتهما.

وأشارت الشبكة إلى أن 5 ممن اعترفوا بالذنب عملوا سابقا نواب مأمور في مقاطعة رانكين، والسادس خدم في قسم شرطة ريتشلاند.

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وارتكب عناصر الشرطة السابقون الجريمة العنصرية في يناير 2023.

وقال الضحايا إن الشرطة اقتحمت المنزل بشكل غير قانوني وكبلت أيديهم وعذبتهم قرابة الساعتين بغمر رؤوسهم في الماء والصعق بالصدمات الكهربائية وغيرها. بعد ذلك قام أحد عناصر الشرطة بوضع مسدس في فم أحد الضحايا وأطلق النار "مما تسبب في إصابات بالغة في اللسان وتمزق في الفك".

المصدر: RT