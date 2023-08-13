إيران.. توقيف 9 بهائيين على خلفية شبهات فساد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية (الاستخبارات) يوم الأحد أن السلطات أوقفت 9 من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد على خلفية شبهات فساد تشمل تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وأوضحت الوزارة أن التوقيفات حصلت في طهران وطالت أفراد مجموعة تمتلك 20 صيدلية، 3 شركات لمستحضرات التجميل والعديد من المستودعات غير القانونية.

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وأشارت إلى توقيف تسعة أشخاص ومصادرة 40 صيدلية ومستودعا، متهمة الموقوفين "بارتكاب كل أنواع المخالفات والجرائم" بما يشمل "تهريب الأدوية واحتكارها، الاحتيال وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".

وأعلنت السلطات الإيرانية في يوليو توقيف عدد من البهائيين على خلفية "ارتباطهم" بإسرائيل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في أواخر 2018، قرارا يدعو طهران إلى وقف "مضايقة" و"ترهيب" و"التوقيف الاعتباطي" لأتباع أقليات دينية والإفراج عن بهائيين قالت إنه تم توقيفهم لانتمائهم الديني.

جدير بالذكر أن إيران تكفل للعديد من الأقليات الدينية حرية ممارسة المعتقدات، لكنها حظرت الديانة البهائية وتعتبر أتباعها "مهرطقين" وغالبا ما وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بإسرائيل.

المصدر: أ ف ب