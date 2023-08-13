النيجر.. رئيس "الحكومة الجديدة" يطالب برفع عقوبات "إيكواس"

دعا رئيس "الحكومة الجديدة" في النيجر علي الأمين الزين، إلى رفع العقوبات "غير الإنسانية وغير العادلة" التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على النيجر.

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والتقى رئيس الوزراء بوفد رجال دين من نيجيريا وصل في مهمة وساطة إلى العاصمة نيامي، وفق موقع "ortn.ne".

ولفت الزين إلى أن "هذا اجتماع مهم يهدف إلى التقريب بين البلدين، نيجيريا والنيجر، ونقل الوفد رسالة من رئيس نيجيريا إلى رئيس النيجر".

وأكد الزين خلال اللقاء "ضرورة رفع هذه الإجراءات التي تعتبر غير إنسانية وغير عادلة وغير مقبولة لأنها تتعارض مع أحكام وقواعد الإيكواس".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري قد أعلن في 7 أغسطس عن تعيين علي الأمين زين، رئيسا جديدا للوزراء في النيجر.

وكان زين في الفترة الأخيرة ممثلا للبنك الإفريقي للتنمية في عدد من الدول، آخرها تشاد، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس النيجري محمدو تانجا، ما بين 2003 و2010.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، بأنه تم تأجيل اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" حول الوضع في النيجر، والذي كان من المفترض أن يعقد السبت.

وكان من المقرر أن يلتقي قادة أركان جيوش دول "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا السبت، لكن تم تأجيل الاجتماع "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد.

ويعقد هذا الاجتماع في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إيكواس، المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، خلال قمتهم في أبوجا الخميس والقاضي بنشر "قوة الاحتياط" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو.

وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، فيما يقول بازوم إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

المصدر: تاس