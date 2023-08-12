رجل أعمال روسي يرفع دعوى قضائية إلى محكمة ألمانية عقب تفتيش يخته الفاخر

رفع رجل الأعمال الروسي الملياردير اليشر عثمانوف، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية، متهما السلطات بانتهاك حرمة منزله.

وأوضحت صحيفة Welt am Sonntag، أن عثمانوف رفع القضية إلى محكمة كارلسروه، عقب صدور أمر تفتيش عن محكمة ميونخ، تم بموجبه تفتيش يخت Dilbar الخاص به في ميناء بريمن.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق، أنه تم تجميد جزء من الممتلكات التي نقلها عثمانوف إلى جهات عائلية، ولذلك تم الاستيلاء على ما يقرب من 30 لوحة لفنانين عالميين كانت متواجدة في اليخت الذي تم تفتيشه.

ومن جانبها أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية للصحيفة، أنها تلقت الشكوى ضد أمر التفتيش، وجار مراجعتها.

إقرأ المزيد

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه لم تتم مصادرة اليخت نفسه، إلا أنه لا يجوز لعثمانوف استخدامه كونه أدرج ضمن قائمة أصوله المجمدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج عثمانوف على قوائم العقوبات، وذلك عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ 28 من فبراير الماضي، وطعن رجل الأعمال بدوره بالعقوبات المفروضة عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

المصدر: نوفوستي