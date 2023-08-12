الدفاع الروسية تعلن استهداف مطار عسكري في غرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة جوية ناجحة أمس الجمعة، على مطار عسكري في مقاطعة إيفانو- فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت: "في 11 أغسطس، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، على مطار عسكري بالقرب من بلدة كولوميا بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك".

وأضافت الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة كل المواقع المقرر استهدافها.

يتبع..