مسؤول إيراني: الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في إيران

اعتبر مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية أن الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في إيران، معربا عن أمله في تسريع التقدم في هذا المجال مع بدء مهام السفير الإيراني الجديد بالسعودية.

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ولفت مهدي صفري، مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية إلى الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إلى السعودية ولقاءاته ومحادثاته هناك، قائلا "من وجهة نظرنا فإن الأجواء مناسبة جدا ونأمل في تسريع التقدم.

وأكد في المقابل أن هناك العديد من مصانع الصلب الإيرانية أيضا تتطلع للاستثمار في السعودية بصورة مشتركة، وقال: "بإمكان إيران تصدير منتجات الصلب، والفواكه، والخضروات، والسيراميك والبورسلان، ومواد البناء إلى السعودية، إذ أن البلاد تتمتع بقدرات وإمكانيات جيدة في مجال الصلب وإنتاج الأدوية النانوية والبايوتكنولوجيا، والمعدات الطبية وغيرها".

وأشار إلى أن "الظروف مهيأة أيضا في إيران للاستثمار في مجال بناء الفنادق وغيرها"، وأضاف: "بشكل عام فإن الأجواء موآتية للتجارة وتصدير الخدمات الهندسية".

وفي 10 مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران الاتفاق برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات.

المصدر: فارس