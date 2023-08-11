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مالي تلغي ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية

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مالي تلغي ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية
AP
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أعلنت هيئة الطيران المدني المالية أن سلطات البلاد قررت إلغاء ترخيص الخطوط الجوية الفرنسية. بعد أن أوقفت الشركة رحلاتها إلى مالي، ووصفته بأنه "تقصير" في الالتزام بشروط رخصة التشغيل.

وقالت الهيئة "هذا التقصير يؤدي إلى إلغاء ترخيصكم بتسيير الرحلات"، موضحة أن الإلغاء يشمل "موسم الصيف" الذي يفترض أن يمتد حتى أكتوبر.

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ودعت الهيئة الخطوط الجوية الفرنسية إلى تقديم برنامج جديد لها قبل استئناف نشاطها، محذرة من أنه "يمكن منح مكانكم لشركة أخرى".

وعلقت الخطوط الجوية الفرنسية في 7 أغسطس رحلاتها إلى مالي (سبع رحلات في الأسبوع) وبوركينا فاسو (خمس رحلات في الأسبوع) بعد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة التي شهدت انقلابا في 26 يوليو.

وكان من المقرر أن يستمر التعليق حتى الجمعة، لكن الخطوط الجوية الفرنسية أعلنت الجمعة تمديده حتى 18 أغسطس "عقب الانقلاب في النيجر وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل".

وانتقدت السلطات في مالي، التي أبدى قادتها العسكريون تضامنهم مع منفذي الانقلاب النيجري، الشركة حتى قبل تمديد التعليق الذي وصفوه بأنه "تقصير فاضح" في الالتزام بشروط رخصة التشغيل.

المصدر: ا ف ب

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