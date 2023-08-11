ثلاثة قتلى جراء الفيضانات في العاصمة الغينية كوناكري

ذكرت عناصر الدفاع المدني الغينية، يوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص بينهم طفل لقوا مصرعهم، جراء الفيضانات في العاصمة كوناكري بعد هطول أمطار غزيرة، كما تم تسجيل أضرار مادية في عدة مناطق.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الخميس والجمعة في كوناكري لتسجيل أضرار مادية في عدة مناطق.

وقال نقيب الدفاع المدني محمد كامارا، إن شخصين، أحدهما طفل دون العاشرة، لقيا حتفهما في جنوب شرق المدينة بعد أن "جرفتهما المياه إلى قنوات تصريف مكشوفة".

وجرفت المياه الجارية سيدة كانت ذاهبة إلى العمل عند جسر كوبايا في بلدية راتوما.

وأوضح النقيب كامارا، أن "من بين القتلى الثلاثة امرأة في الخمسينات كانت في سيارتها مع سائقها عندما سقطت من جسر قبل أن تغمرها المياه في شمال كوناكري، وتعذر العثور على سائق السيارة".

وتوجه الوزير المسؤول عن البنية التحتية غاندو باري، إلى مكان الحادث، وطلب من السكان تجنب الإقامة في المناطق الخطرة.

وأضاف باري للصحافيين: "يحتاج الناس إلى فهم أنه عندما يستقر ويسكن أحدهم في منطقة معرضة للفيضانات، فإنه يمنع المياه من الجريان بشكل طبيعي".

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المصدر: أ ف ب