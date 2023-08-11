رافعين الأعلام الروسية.. آلاف المسلمين يؤدون صلاة من أجل السلام في النيجر بمسجد القذافي (فيديو)

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بأن آلافا من سكان عاصمة النيجر نيامي تجمعوا لأداء صلاة الجمعة والاستماع للخطبة باسم السلام في مسجد القذافي بوسط المدينة.

ودعت الجمعيات الإسلامية في النيجر، يوم الخميس، جميع المسلمين للحضور إلى صلاة العشاء في مسجد القذافي ومساجد أخرى في نيامي، وفي جميع أنحاء البلاد، للانضمام إلى الصلاة المشتركة من أجل السلام في النيجر.

وحضر العديد من المصلين حاملين الأعلام الروسية.

المصدر:نوفوستي