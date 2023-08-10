بلينكن يعرب عن دعم واشنطن جهود "إيكواس" السلمية بشأن النيجر

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن دعمه لجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، دون أن يؤيد قرارها "التدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري".

وقال بلينكن: "إيكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب إفريقيا، تؤدي دورا رئيسيا في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إيكواس وجهودها في هذا الصدد".

وقرر قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في اجتماع أبوجا بنيجيريا، الخميس، بـ"تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر.

ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أي جدول زمني أو عدد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تأكيدها أنها لا تزال تأمل بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة وإبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية مساء الخميس، عن "دعمها الكامل لكل القرارات" التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، حول نشر "القوة الاحتياطية" للمنظمة.

هذا وأعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ بأقرب وقت ممكن لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر.

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المصدر: أ ف ب