باريس تعلن دعمها "كل قرارات" قمة "إيكواس" بشأن النيجر

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن "دعمها الكامل لكل القرارات" التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، ولا سيما نشر القوة الاحتياطية للمنظمة.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن "باريس جددت إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته".

ولم تحدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها بأبوجا في نيجيريا أي جدول زمني أو عدد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تأكيدها أنها لا تزال تأمل بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة وإبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

هذا وأعلن رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية تبدأ بأقرب وقت ممكن لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب