 
مباشر

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب شرقي تركيا

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوب شرقي تركيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vu70

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

إقرأ المزيد
إزالة آخر مخلفات زلزال تركيا
إزالة آخر مخلفات زلزال تركيا

ووفق بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" فإن الزلزال وقع الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي في منطقة "هاني" على عمق 16.81 كم.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي حول وقوع أضرار.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا